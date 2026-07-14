«Америке можно, России нельзя»: Патрушев вспомнил показательный разговор с Обамой

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал о разговоре с тогдашним президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне. Подробностями встречи он поделился в беседе с журналистами. По словам Патрушева, он предупредил американского лидера, что Москва не допустит вмешательства в свои внутренние дела. В случае необходимости Россия была готова ответить зеркально.