WSJ раскрыла детали проекта новых санкций США против России

«Мы дорабатывали его на протяжении времени в ходе переговоров с торговым представителем США, а также с коллегами из Белого дома. Это был очень сложный, кропотливый и длительный процесс. Мы не хотим слишком широкого, грубейшего подхода», — заявил журналистам сенатор-демократ Ричард Блюменталь, работавший над законопроектом вместе с Грэмом.