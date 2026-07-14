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Постпредство России при ЕС выступило за «мирное использование киберпространства»

Постоянное представительство России при Европейском союзе обвинило Брюссель в предъявлении необоснованных обвинений в причастности к кибератакам. Позиция российской стороны была озвучена на встрече в Европейской внешнеполитической службе, сообщила пресс-служба постпредства.

Постоянное представительство России при Европейском союзе обвинило Брюссель в предъявлении необоснованных обвинений в причастности к кибератакам. Позиция российской стороны была озвучена на встрече в Европейской внешнеполитической службе, сообщила пресс-служба постпредства.

«Россия всегда придерживалась открытой позиции в отношении компьютерных инцидентов и демонстрировала готовность сотрудничать в их расследовании», — указано в сообщении. Постпредство напомнило о приверженности Москвы «мирному использованию киберпространства» в соответствии с Уставом ООН и участии во всех проектах организации по борьбе с киберпреступностью.

13 июля страны Евросоюза опубликовали заявление, в котором обвинили Россию в «злонамеренных кибератаках», затрагивающих в том числе государственные структуры европейских стран, включая Францию, Германию, Австрию, Словакию, Румынию. Великобритания уже ввела санкции против предполагаемых киберпреступников, Франция анонсировала ограничения в отношении российских хакеров.

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