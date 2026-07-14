Постпредство России при ЕС выступило за «мирное использование киберпространства»

«Россия всегда придерживалась открытой позиции в отношении компьютерных инцидентов и демонстрировала готовность сотрудничать в их расследовании», — указано в сообщении. Постпредство напомнило о приверженности Москвы «мирному использованию киберпространства» в соответствии с Уставом ООН и участии во всех проектах организации по борьбе с киберпреступностью.