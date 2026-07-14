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Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 30

Силы ПВО сбили еще семь беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Источник: РБК

Силы ПВО сбили еще семь беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

В 19:22 мск Собянин сообщал о четырех сбитых дронах. Всего с начала суток на подлете к Москве уничтожено 36 БПЛА.

По данным Минобороны, в минувшую ночь подразделения ПВО уничтожили в регионах России 288 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Утром 13 июля мэр рассказал, что с 20:30 мск 12 июля в сторону Московского региона направлялисьсвыше 350 украинских беспилотников, на подлете к столице были сбиты 50.

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