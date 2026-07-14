США впервые вывели в море беспилотники и потопили иранскую подлодку

Американские военные впервые применили безэкипажные катера в реальном бою, нанеся удар по иранской военно-морской инфраструктуре. Целью трёх аппаратов типа Corsair стала мини-субмарина класса Ghadir, находившаяся у стапельного пирса в порту Бендер-Аббас. Дроны-камикадзе беспрепятственно вошли в гавань и поразили лодку, вызвав детонацию и крупный пожар, что привело к её полному уничтожению.
Как установило Центральное командование ВС США (CENTCOM), иранский порт не имел никаких средств защиты от морских беспилотников — ни боновых заграждений, ни противокатерных сетей. Это позволило дронам спокойно проникнуть в акваторию, несмотря на то, что американцы ранее уже открыто демонстрировали тактику применения таких аппаратов в других конфликтах.
БПЛА Corsair, разработанные в октябре 2024 года, способны развивать скорость до 65 км/ч и преодолевать до 1000 км без дозаправки. Каждый несёт боевую часть массой 450 кг. Поражённая подлодка Ghadir имеет водоизмещение 125 т, длину 29 м и оснащена двумя 533-мм торпедными аппаратами. Благодаря малым габаритам она малозаметна для радаров и используется для скрытной постановки мин, особенно в узостях Ормузского пролива.
Американское командование рассматривает субмарины этого типа как одну из главных угроз для своих сил в регионе: по оценкам, на начало 2026 года Иран располагал до 23 таких лодок. Их поэтапное уничтожение, судя по всему, становится приоритетом для ВМС США в Персидском заливе.
Ракетный фактор: что могли не учесть в Пентагоне, начиная войну с Ираном.
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