США впервые вывели в море беспилотники и потопили иранскую подлодку

БПЛА Corsair, разработанные в октябре 2024 года, способны развивать скорость до 65 км/ч и преодолевать до 1000 км без дозаправки. Каждый несёт боевую часть массой 450 кг. Поражённая подлодка Ghadir имеет водоизмещение 125 т, длину 29 м и оснащена двумя 533-мм торпедными аппаратами. Благодаря малым габаритам она малозаметна для радаров и используется для скрытной постановки мин, особенно в узостях Ормузского пролива.