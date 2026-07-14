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Spiegel: Макрон собрал «коалицию желающих» ради внимания Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже встречу так называемой «коалиции желающих» с целью привлечь внимание президента России Владимира Путина. Об этом пишет Der Spiegel.

Источник: Reuters

Как сообщается в материале, «так называемая “коалиция желающих”, которую Макрон собрал в понедельник и вторник на встречу в поддержку Украины, хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Особенно президент России Владимир Путин».

В статье отмечается, что на заседании «клуба друзей Украины» присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Участники обсуждали оказание помощи Киеву. Кроме того, военный парад в честь Дня взятия Бастилии открыли 500 военнослужащих из состава «коалиции желающих», включая представителей Вооруженных сил Украины.

«Однако достаточно ли символических жестов и роскошных декораций, чтобы произвести впечатление на Путина? Или “коалиция желающих” теперь все больше превращается в коалицию благих намерений? Ее участники стараются изо всех сил, однако остаются бессильными, когда речь заходит о прекращении огня, соблюдение которого они намерены обеспечить — когда-нибудь в будущем», — указывается в публикации.

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