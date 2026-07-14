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Европа создаст оружие против баллистических ракет в атмосфере

Крупнейшие игроки оборонной промышленности ЕС договорились о совместной работе над новой системой противодействия баллистическим угрозам. В инициативе участвуют Thales, Airbus, германское подразделение MBDA, Safran и стартап Destinus — они подписали меморандум о создании консорциума Bliksem EXO. Конечная цель — разработать перехватчик, способный уничтожать ракеты на траектории полёта за пределами земной атмосферы.

Крупнейшие игроки оборонной промышленности ЕС договорились о совместной работе над новой системой противодействия баллистическим угрозам. В инициативе участвуют Thales, Airbus, германское подразделение MBDA, Safran и стартап Destinus — они подписали меморандум о создании консорциума Bliksem EXO. Конечная цель — разработать перехватчик, способный уничтожать ракеты на траектории полёта за пределами земной атмосферы.

Проект нацелен на поражение боеголовок средней и большой дальности. Согласно плану, участники в течение 3 месяцев обязаны заключить полноценное юридическое соглашение о формировании объединения, а уже в августе стартуют совместные конструкторские работы. Первый испытательный образец, как ожидается, появится в распоряжении военных к 2027 году.

При этом подписанный меморандум носит рамочный характер и не налагает на стороны обязательств по финансированию или закупке будущих систем — фактически компании лишь закрепили намерение сотрудничать, но без твёрдых финансовых гарантий.

Отдельно стоит отметить, что за день до этого, 13 июля, 9 европейских государств (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция) согласовали с Киевом создание коалиции по противоракетной обороне. В её рамках планируется разработать более бюджетную альтернативу американским системам Patriot, что, вероятно, будет синхронизировано с усилиями промышленного консорциума.

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