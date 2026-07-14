Европа создаст оружие против баллистических ракет в атмосфере

Отдельно стоит отметить, что за день до этого, 13 июля, 9 европейских государств (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция) согласовали с Киевом создание коалиции по противоракетной обороне. В её рамках планируется разработать более бюджетную альтернативу американским системам Patriot, что, вероятно, будет синхронизировано с усилиями промышленного консорциума.