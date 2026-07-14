Трамп потребовал вывода войск Израиля из Сирии и Ливана

В конце июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании конфликта, предусматривающее частичный вывод израильских войск с территории Ливана. По словам Нетаньяху, на первом этапе Израиль выведет войска из двух районов на юге Ливана: одного — к северу от реки Литани, второго — к югу от нее.