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Трамп потребовал вывода войск Израиля из Сирии и Ливана

Президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху о необходимости вывести войска из Сирии и Ливии, пишет Axios со ссылкой на источники.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху о необходимости вывести войска из Сирии и Ливии, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Они не хотят вас там видеть. Вам следует передислоцироваться», — пересказал собеседник издания слова Трампа.

Нетаньяху, в свою очередь, поднял вопрос о необходимости создания зон безопасности вдоль границ Израиля, заявили в его канцелярии, передает Axios.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) занимает территории на юге Ливана и юге Сирии. В правительстве Израиля объясняют, что присутствие войск позволит предотвратить любое возможное нападение.

Axios отмечает, что до парламентских выборов в Израиле осталось три месяца и Нетаньяху вряд ли предпримет какие-либо существенные шаги по этому вопросу.

В конце июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании конфликта, предусматривающее частичный вывод израильских войск с территории Ливана. По словам Нетаньяху, на первом этапе Израиль выведет войска из двух районов на юге Ливана: одного — к северу от реки Литани, второго — к югу от нее.

Материал дополняется.

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