Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть моряков пострадали при атаке на танкер Mombasa B у берегов Омана

У побережья оманской провинции Мусандам нефтяной танкер Mombasa B, шедший под флагом Либерии, подвергся нападению, в результате которого вышли из строя его двигатели. Об этом сообщил центр морской безопасности султаната.

Источник: Life.ru

«Нефтяной танкер Mombasa B, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке, которая привела к выходу из строя его двигателей», — говорится в заявлении ведомства.

Инцидент произошёл в 8,5 морских милях от берега. Эвакуация экипажа из 21 человека была проведена с помощью находившихся поблизости судов. Шестеро моряков получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что у побережья Омана в Аравийском море произошёл взрыв в машинном отделении танкера Stolt Magnesium, вызвавший пожар. Экипаж в безопасности и начал тушение, инцидент зафиксирован в 40 морских милях от Кальхата.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Либерия: уникальное государство на западе Африки
История Либерии тесно связана с США и рабами: само название страны отдает дань уважения процессу освобождения темнокожих в Штатах. В материале изучаем государство с разных сторон: от географии и ключевых характеристик до исторического пути и малоизвестных фактов, формирующих современный облик.
Читать дальше