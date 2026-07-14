«Союз МС-29» пристыковался к МКС

Согласно программе полета, экспедиция продлится 261 день. За это время российскому экипажу предстоит выполнить 38 научных исследований и провести два выхода в открытый космос. Для Петра Дуброва и Анны Кикиной нынешняя миссия стала второй в карьере, тогда как для Анила Менона это первый полет на Международную космическую станцию.