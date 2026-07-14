Трамп допустил принятие законопроекта Грэма об антироссийских санкциях

Существует хороший шанс, что в США примут законопроект о новых санкциях в отношении России, предложенный накануне группой сенаторов. Среди них был и республиканец Линдси Грэм, последовательно выступавший за ужесточение антироссийских ограничений.
О подготовке нового законопроекта против российского энергетического сектора стало известно за несколько дней до смерти Линдси Грэма. Документ предполагает, что президент США будет уполномочен вводить санкции против всех стран, которые закупают российские энергоресурсы. По данным The Hill, потолок размера пошлин установлен в 100%. Источник CNN утверждает, что Дональд Трамп может одобрить законопроект.