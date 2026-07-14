WSJ: Китай выдвинул условие для продолжения переговоров по «Силе Сибири — 2»

20 мая по итогам визита Путина Песков указывал, что «в целом, основные параметры понимания по “Силе Сибири — 2” есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться». Однако, как уточнил он на следующий день, стороны не подошли к финализации договоренностей и «доработка нюансов» будет продолжена.