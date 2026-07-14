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Вслед за войной может прийти и голод

Президент США Дональд Трамп объявил о взятии под свой контроль Ормуза и взимании с каждого проходящего судна платы в 20 процентов стоимости груза. Понятно, что Иран отреагирует зеркально.

И либо пролив будет закрыт, либо кардинально возрастут издержки навигации, учитывая, что подскочит стоимость фрахта и страховки.

Вся пропагандистская мишура о противодействии ядерным иранским планам сдается в утиль. А значит, мир на пороге очередного витка глобального кризиса — энергетического и продовольственного. Ведь рост стоимости энергии отражается на цене любого товара. А регион Персидского залива — источник поставок важнейших удобрений, без которых высок риск неурожаев. Особенно в самых бедных и уязвимых в этом плане странах.

Притом что даже в относительно благополучной Бразилии отмечена продовольственная инфляция, которую президент Лула да Силва напрямую связывает с агрессией против Исламской Республики. Бразильский лидер обвиняет Трампа в выдуманных причинах и поводах войны с Ираном, как это было с Ираком против Саддама Хусейна (обычная ситуация для Штатов). А также подчеркивает, что цена этой войны уже отражается на стоимости фасоли и риса — одних из самых потребляемых продуктов в стране.

Впрочем, президент Трамп умудряется подрывать мировой продовольственный рынок, действуя сразу на нескольких направлениях. Его нежелание платить взносы в бюджет ООН заставляет организацию сворачивать свои программы в бедных странах Африки.

Помимо этого, его недавняя реакция на удары западным оружием, но руками украинских боевиков по нашим нефтеперерабатывающим заводам — тактика «эскалация ради деэскалации» — приводит к сравнимым последствиям. Россия сокращает поставки на рынки своего бензина и дизеля. Цены растут еще быстрее. Продовольствие усиленно дорожает, многие страны на пороге самого настоящего голода.

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