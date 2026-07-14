Притом что даже в относительно благополучной Бразилии отмечена продовольственная инфляция, которую президент Лула да Силва напрямую связывает с агрессией против Исламской Республики. Бразильский лидер обвиняет Трампа в выдуманных причинах и поводах войны с Ираном, как это было с Ираком против Саддама Хусейна (обычная ситуация для Штатов). А также подчеркивает, что цена этой войны уже отражается на стоимости фасоли и риса — одних из самых потребляемых продуктов в стране.