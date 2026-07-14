«Хотел впечатлить Путина»: в Германии высмеяли бессилие Макрона

«Однако достаточно ли символических жестов и роскошных декораций, чтобы произвести впечатление на Путина? Или “коалиция желающих” теперь все больше превращается в коалицию благих намерений? Ее участники стараются изо всех сил, однако остаются бессильными, когда речь заходит о прекращении огня, соблюдение которого они намерены обеспечить — когда-нибудь в будущем», — констатирует Der Spiegel.