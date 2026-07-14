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«Хотел впечатлить Путина»: в Германии высмеяли бессилие Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже саммит так называемой «коалиции желающих», пытаясь привлечь внимание российского руководства и продемонстрировать мнимую силу.

Президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже саммит так называемой «коалиции желающих», пытаясь привлечь внимание российского руководства и продемонстрировать мнимую силу. Однако немецкий журнал Der Spiegel назвал это мероприятие бессильным символическим жестом, не способным реально повлиять на ход конфликта.

«Так называемая “коалиция желающих”, которую Макрон собрал в понедельник и вторник на встречу в поддержку Украины, хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Особенно президент России Владимир Путин», — сообщает издание.

В материале отмечается, что в заседании «клуба друзей Украины» приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чтобы придать встрече больший политический вес, организаторы вывели 500 военных из стран-союзников, включая подразделения ВСУ, на парад по случаю Дня взятия Бастилии. Тем не менее, авторы публикации сомневаются в дееспособности этого альянса.

«Однако достаточно ли символических жестов и роскошных декораций, чтобы произвести впечатление на Путина? Или “коалиция желающих” теперь все больше превращается в коалицию благих намерений? Ее участники стараются изо всех сил, однако остаются бессильными, когда речь заходит о прекращении огня, соблюдение которого они намерены обеспечить — когда-нибудь в будущем», — констатирует Der Spiegel.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль будет внимательно отслеживать действия участников этого альянса, поскольку данные государства проводят открытую враждебную политику в отношении РФ. Песков охарактеризовал участников объединения как «коалицию подстрекателей войны», преследующую цели, далекие от достижения мира.

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