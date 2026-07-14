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Посол России в Австрии отверг обвинения в кибератаках на страны ЕС

Российского посла вызвали в австрийское внешнеполитическое ведомство из-за обвинений в кибератаках. В МИД сослались на заявление Верховного представителя ЕС.

Источник: МИД России

Посол России в Вене Андрей Грозов в ходе беседы в МИД Австрии указал на неприемлемость бездоказательных обвинений в адрес Москвы в причастности к кибератакам. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ.

Как уточняется, во вторник российский посол был приглашен на встречу в австрийское внешнеполитическое ведомство. В министерстве сослались на заявление Верховного представителя ЕС, в котором осуждаются якобы совершаемые российской стороной кибератаки против государственных органов и объектов критической инфраструктуры стран Евросоюза. Австрийская сторона отметила неприемлемость подобных вредоносных действий, которые, по их утверждению, затрагивают и Вену.

«Объявлено о присоединении Австрии к соответствующим санкциям в отношении российских физических и юридических лиц. Посол России указал на неприемлемость обвинений в нашей причастности к каким-либо деструктивным действиям как не имеющих под собой никаких доказательств», — говорится в заявлении дипмиссии.

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