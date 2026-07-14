Посол России в Австрии отверг обвинения в кибератаках на страны ЕС

Как уточняется, во вторник российский посол был приглашен на встречу в австрийское внешнеполитическое ведомство. В министерстве сослались на заявление Верховного представителя ЕС, в котором осуждаются якобы совершаемые российской стороной кибератаки против государственных органов и объектов критической инфраструктуры стран Евросоюза. Австрийская сторона отметила неприемлемость подобных вредоносных действий, которые, по их утверждению, затрагивают и Вену.