Как отмечается в докладе, перед американским военным ведомством стояла цель по резкому наращиванию производства, обусловленная в том числе высокими темпами поставок снарядов Украине.
«Соединенные Штаты предоставили более трех миллионов снарядов в рамках президентских пакетов помощи Украине. Таким образом, запасы 155-мм артиллерийских снарядов DoW сократились в общей сложности более чем на 3,6 миллиона снарядов за последние четыре года,» — говорится в изученном агентством документе.
Ка отмечается, изначально планировалось увеличить ежемесячное производство артиллерийских снарядов с 14 тысяч до 100 тысяч. Для этого армия США потратила 469 миллионов долларов на новый завод в Меските, штат Техас, который должен был обеспечивать выпуск 30 тысяч металлических частей снарядов в месяц.
«На предприятии в Меските, принадлежащем и управляемом подрядчиком, не было произведено ни одной металлической части снаряда, соответствующей требованиям контракта», — признали в военной инспекции.
В результате, вместо поставленной производственной цели в 100 тысяч снарядов в месяц, американская армия по состоянию на март 2026 года смогла достичь роста производства всего лишь до 36 тысяч.
«Расходы на армии в 469 миллионов долларов могли бы быть использованы на другие приоритеты армии или министерства войны», — заключили авторы доклада.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.