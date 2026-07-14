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США провалили план производства артснарядов после их поставок Украине

ВАШИНГТОН, 14 июля — РИА Новости. Армия США не смогла выполнить план по росту производства артиллерийских снарядов калибра 155-мм для восполнения запасов из-за поставок оружия Украине, поскольку новый завод в штате Техас не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали, говорится в докладе военной инспекции Пентагона, с которым ознакомилось РИА Новости.

Источник: Reuters

Как отмечается в докладе, перед американским военным ведомством стояла цель по резкому наращиванию производства, обусловленная в том числе высокими темпами поставок снарядов Украине.

«Соединенные Штаты предоставили более трех миллионов снарядов в рамках президентских пакетов помощи Украине. Таким образом, запасы 155-мм артиллерийских снарядов DoW сократились в общей сложности более чем на 3,6 миллиона снарядов за последние четыре года,» — говорится в изученном агентством документе.

Ка отмечается, изначально планировалось увеличить ежемесячное производство артиллерийских снарядов с 14 тысяч до 100 тысяч. Для этого армия США потратила 469 миллионов долларов на новый завод в Меските, штат Техас, который должен был обеспечивать выпуск 30 тысяч металлических частей снарядов в месяц.

«На предприятии в Меските, принадлежащем и управляемом подрядчиком, не было произведено ни одной металлической части снаряда, соответствующей требованиям контракта», — признали в военной инспекции.

В результате, вместо поставленной производственной цели в 100 тысяч снарядов в месяц, американская армия по состоянию на март 2026 года смогла достичь роста производства всего лишь до 36 тысяч.

«Расходы на армии в 469 миллионов долларов могли бы быть использованы на другие приоритеты армии или министерства войны», — заключили авторы доклада.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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