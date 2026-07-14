Axios: Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

Требование прекратить боевые действия в Ливане было прописано в меморандуме о взаимопонимании, о расторжении которого пока официально не сообщалось. Кроме того, Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, по которому Израиль обязуется покинуть зоны безопасности на юге страны.