Так около 200 базовых поршневых аппаратов ежедневно используются для изнурения ПВО и гарантированного уничтожения прифронтовых складов и эшелонов. Но в это же время новейшие скоростные «Герань-3» и «Герань-4» применяются исключительно для точечного уничтожения приоритетных стратегических целей глубоко в тылу. Как отмечает издание, эти реактивные аппараты стирают с лица земли военные суда в Одессе, авиабазы в Николаевской области и промышленные объекты в Запорожье, обеспечивая неотвратимое поражение критической инфраструктуры противника.