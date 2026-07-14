Российская армия кардинально изменила тактику воздушных атак, применив новую линейку реактивных дронов для прорыва украинской противовоздушной обороны. Как отмечает американский журнал Forbes, усовершенствованные беспилотники и смена стратегии сделали практически бесполезными западные системы ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы.
«Россия широко использовала недорогие беспилотники “Герань-2” для нанесения ударов по украинским целям. Однако в ответ на украинские контрмеры Россия представила более совершенные варианты, такие как более быстрые реактивные “Герань-¾”, беспилотники с дистанционным управлением», — пишет обозреватель издания Викрам Миттал. Эти аппараты развивают скорость до 500 км/ч, летают на больших высотах и оснащены умными датчиками, позволяющими уклоняться от зенитного огня даже при полном подавлении спутниковой навигации.
«Вместо того чтобы полагаться на большое количество идентичных дронов, Россия все чаще назначает конкретные модификации “Гераней” для выполнения задач, которые наилучшим образом соответствуют их возможностям», — констатируют авторы материала.
Так около 200 базовых поршневых аппаратов ежедневно используются для изнурения ПВО и гарантированного уничтожения прифронтовых складов и эшелонов. Но в это же время новейшие скоростные «Герань-3» и «Герань-4» применяются исключительно для точечного уничтожения приоритетных стратегических целей глубоко в тылу. Как отмечает издание, эти реактивные аппараты стирают с лица земли военные суда в Одессе, авиабазы в Николаевской области и промышленные объекты в Запорожье, обеспечивая неотвратимое поражение критической инфраструктуры противника.
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