Конгрессмены США оценили перспективы проекта санкций против России

В сенате США не исключают, что законопроект покойного Линдси Грэма о санкциях против России не получит полной поддержки президента Дональда Трампа, пишет Semafor.
«В сенате США становится все труднее добиться успеха», —.
сказал изданию сенатор-республиканец от штата Монтана Стив Дэйнс, поддерживающий проект.
Сенаторы от обеих партий настаивают, что хотели бы услышать от самого Трампа о твердой поддержке документа, прежде чем переходить к дальнейшим шагам. Грэм неоднократно утверждал, что глава Белого дома поддерживал предыдущие версии законопроекта, однако отсутствие публичных комментариев со стороны Трампа привело к тому, что лидер большинства Джон Тьюн не стал выносить документ на рассмотрение сената, отмечает издание.
«Линдси некоторое время назад говорил, что президент Трамп поддерживает эту идею, но это вовсе не означало, что он готов дать ей ход. Не думаю, что мы когда-либо получим окончательное добро», — отметил сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Джон Ховен. «Но думаю, как только он даст добро, мы продвинемся в этом вопросе», — добавил он.
Представитель Белого дома сообщил изданию, что «президент Трамп поддерживает этот законопроект».
«Все зависит от одного человека. Когда президент Трамп — отдавая должное Линдси Грэму — сочтет, что настал подходящий момент (по какой бы то ни было причине) положить конец войне на Украине, ему нужно будет лично заявить о своей поддержке этого шага», — сказал сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин.
Грэм умер 11 июля, причиной смерти стало расслоение аорты. Незадолго до его смерти группа сенаторов объявила о сделке с Белым домом по заблокированному санкционному пакету против России.
Президент США три дня спустя отметил, что Грэм очень сильно хотел продвижения своего проекта и есть «хороший шанс», что это получится.
Грэм в прошлом году предлагал проект новых антироссийских санкций с 500-процентными пошлинами для тех, кто покупает у Москвы энергоносители. По данным The Hill, новая версия вдвое длиннее, в ней 61 страница. В ней, в частности, прописаны вторичные санкции против стран, помогающих обходить ограничения или закупающих большие объемы российских нефти и газа, с правом вводить пошлины до 100%. Кроме того, проект предусматривает санкции против заводов СПГ, теневого флота и другие меры.
В Кремле говорили, что экономика России продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».
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