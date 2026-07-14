Конгрессмены США оценили перспективы проекта санкций против России

Грэм в прошлом году предлагал проект новых антироссийских санкций с 500-процентными пошлинами для тех, кто покупает у Москвы энергоносители. По данным The Hill, новая версия вдвое длиннее, в ней 61 страница. В ней, в частности, прописаны вторичные санкции против стран, помогающих обходить ограничения или закупающих большие объемы российских нефти и газа, с правом вводить пошлины до 100%. Кроме того, проект предусматривает санкции против заводов СПГ, теневого флота и другие меры.