США уже несколько часов наносят удары по Ирану

По словам источника, удары длятся уже несколько часов. Подробности о конкретных целях и масштабах применения силы пока остаются неизвестными. Эти события развиваются на фоне важного заявления президента США Дональда Трампа. Он объявил об открытии Ормузского пролива для все судов, кроме иранских — они попадают под строгий запрет.