США уже несколько часов наносят удары по Ирану

По словам источника, удары длятся уже несколько часов. Подробности о конкретных целях и масштабах применения силы пока остаются неизвестными. Эти события развиваются на фоне важного заявления президента США Дональда Трампа. Он объявил об открытии Ормузского пролива для все судов, кроме иранских — они попадают под строгий запрет.
Ранее Трамп анонсировал возвращение морской блокады Ирана. Он уточнил, что ограничения затронут корабли Тегерана и его торговых партнёров. Все остальные государства имеют право свободно перемещаться по этой стратегической акватории.
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