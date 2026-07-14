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Хуситы сбили саудовский разведывательный дрон в Йемене

Вооружённые силы движения «Ансар Алла» (хуситы) сбили разведывательный дрон Саудовской Аравии. Инцидент произошёл в центральном Йемене. Об этом сообщил военный представитель группировки Яхья Сариа.

Источник: Life.ru

«Мы сбили разведывательный беспилотник Wing Loong 2, принадлежащий саудовскому противнику, во время выполнения им враждебной миссии в воздушном пространстве провинции Эль-Бейда», — заявил представитель в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа добавил, что военные хуситов сохраняют повышенную боевую готовность. Они намерены жестко пресекать любые нарушения воздушного пространства и суверенитета Йемена.

Ранее хуситы пообещали усилить давление на важные морские маршруты. Они также допустили перекрытие ещё одного стратегического пролива. Представитель политического бюро движения Мухаммед аль-Фарх предупредил о последствиях. Подобный шаг способен резко поднять мировые цены на нефть. Движение рассматривает вариант блокировки Баб-эль-Мандебского пролива. Через этот узел проходит значительная часть международных грузовых перевозок.

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