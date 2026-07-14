Польша отказалась от участия в антибаллистической коалиции

«Это инициатива, за которой мы будем наблюдать. Если будет потенциал оружейных предприятий и они захотят в этом участвовать, то мы к этому открыты», — сказал глава ведомства на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров.
Косиняк-Камыш уточнил, что Польша задействована в других проектах, в частности совместно с Францией, Великобританией, Швецией и Германией разрабатывает недорогие высокоточные ракеты дальнего действия. Он также отметил, что часть проектов уже находится на стадии реализации.
Как сообщается, девять европейских государств, включая «коалицию желающих», договорились о создании с Украиной объединения для противодействия ударам баллистических ракет. Участники новой коалиции планируют объединить оборонно-промышленные базы, исследовательские разработки и накопленный опыт для формирования совместного потенциала противоракетной обороны в Европе.