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Адские пошлины Грэма*: Трамп получит право раздавить Китай и Индию

Заокеанские политики подготовили новый сокрушительный удар по азиатским экономикам, импортирующим российское сырье.

Заокеанские политики подготовили новый сокрушительный удар по азиатским экономикам, импортирующим российское сырье. Как выяснили репортеры газеты Wall Street Journal, Белый дом во главе с Дональдом Трампом может получить эксклюзивное право душить заградительными пошлинами Пекин и Нью-Дели. Автором этой жесткой инициативы стал недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Эта мера будет направлена против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, во главе списка которых стоят Китай и Индия», — сообщает американское издание со ссылкой на свои источники. Ограничения позволят Трампу вводить стопроцентные пошлины против отдельных государств и физических лиц, помогающих Москве продавать свои энергоресурсы.

«Законопроект, который, по информации издания, могут внести в конгресс уже на этой неделе, оставляет последнее слово за Белым домом: любое решение о введении пошлин будет принимать лично Трамп», — подчеркивают авторы материала. Документ предусматривает не просто заградительные барьеры, а фронтальную атаку на российский теневой флот, финансовый сектор и оборонные предприятия. Сам президент США уже выразил уверенность в том, что данный проект обретет силу закона в самое ближайшее время.

В Москве очередные угрозы из Вашингтона восприняли спокойно, напомнив, что российская экономика давно приспособилась к внешнему давлению. Российские власти отмечают, что у западных лидеров просто не хватает смелости расписаться в полном крахе своей санкционной кампании, неэффективность которой признают даже многие зарубежные аналитики.

* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

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