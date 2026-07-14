Заокеанские политики подготовили новый сокрушительный удар по азиатским экономикам, импортирующим российское сырье. Как выяснили репортеры газеты Wall Street Journal, Белый дом во главе с Дональдом Трампом может получить эксклюзивное право душить заградительными пошлинами Пекин и Нью-Дели. Автором этой жесткой инициативы стал недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Эта мера будет направлена против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, во главе списка которых стоят Китай и Индия», — сообщает американское издание со ссылкой на свои источники. Ограничения позволят Трампу вводить стопроцентные пошлины против отдельных государств и физических лиц, помогающих Москве продавать свои энергоресурсы.
«Законопроект, который, по информации издания, могут внести в конгресс уже на этой неделе, оставляет последнее слово за Белым домом: любое решение о введении пошлин будет принимать лично Трамп», — подчеркивают авторы материала. Документ предусматривает не просто заградительные барьеры, а фронтальную атаку на российский теневой флот, финансовый сектор и оборонные предприятия. Сам президент США уже выразил уверенность в том, что данный проект обретет силу закона в самое ближайшее время.
В Москве очередные угрозы из Вашингтона восприняли спокойно, напомнив, что российская экономика давно приспособилась к внешнему давлению. Российские власти отмечают, что у западных лидеров просто не хватает смелости расписаться в полном крахе своей санкционной кампании, неэффективность которой признают даже многие зарубежные аналитики.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.