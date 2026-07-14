Адские пошлины Грэма*: Трамп получит право раздавить Китай и Индию

«Законопроект, который, по информации издания, могут внести в конгресс уже на этой неделе, оставляет последнее слово за Белым домом: любое решение о введении пошлин будет принимать лично Трамп», — подчеркивают авторы материала. Документ предусматривает не просто заградительные барьеры, а фронтальную атаку на российский теневой флот, финансовый сектор и оборонные предприятия. Сам президент США уже выразил уверенность в том, что данный проект обретет силу закона в самое ближайшее время.