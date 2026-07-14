Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Впечатлить Путина»: В Германии прямо указали на реальную цель сходки «коалиции желающих»

Президент Франции Эмманюэль Макрон собрал в Париже саммит «коалиции желающих», чтобы привлечь внимание российского лидера Владимира Путина. С таким утверждением выступил немецкий Der Spiegel.

«Коалиция желающих» хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Особенно президент России Владимир Путин", — говорится в материале.

Этот «клуб друзей Украины» обсуждал помощь Киеву, однако всё это — лишь символические жесты и роскошные декорации, призванные «произвести впечатление на Путина».

«Или “коалиция желающих” теперь всё больше превращается в коалицию благих намерений? Её участники стараются изо всех сил, однако остаются бессильными, когда речь заходит о прекращении огня, соблюдение которого они намерены обеспечить — когда-нибудь в будущем», — добавил автор.

Ранее стало известно, почему премьер-министр Италии Джорджа Мелони пропустила саммит «коалиции желающих». По данным СМИ, окружение политика сомневается в необходимости участвовать в подобных мероприятиях по Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше