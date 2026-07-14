АВС: США возобновили удары по Ирану, атака продолжается несколько часов

Соединенные Штаты Америки наносят новые удары по Ирану, которые продолжаются в течение нескольких часов, передает телеканал АВС, ссылаясь на американского чиновника.
СМИ сообщают, что атака ведется уже несколько часов.
Напомним, 13 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не прошел проверку меморандумом о взаимопонимании. В связи с этим американские военные в ближайшие ночи начнут серию новых мощных ударов, приводит его слова «360».
Военные США с 8 июля провели несколько серий атак на Иран якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иран в ответ атаковал базы США на Ближнем Востоке.