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АВС: США возобновили удары по Ирану, атака продолжается несколько часов

Американские военные наносят авиаудары по территории исламской республики, сообщил источник.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки наносят новые удары по Ирану, которые продолжаются в течение нескольких часов, передает телеканал АВС, ссылаясь на американского чиновника.

«Вооруженные силы США в настоящее время наносят авиаудары по территории Ирана», — говорится в статье.

СМИ сообщают, что атака ведется уже несколько часов.

Напомним, 13 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не прошел проверку меморандумом о взаимопонимании. В связи с этим американские военные в ближайшие ночи начнут серию новых мощных ударов, приводит его слова «360».

Военные США с 8 июля провели несколько серий атак на Иран якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иран в ответ атаковал базы США на Ближнем Востоке.

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