Москва заявила о необоснованных обвинениях ЕС в сфере кибербезопасности

Ограничения связаны с «злонамеренной деятельностью» России в киберпространстве, хотя, отмечается в заявлении, Москва выступает за его мирное использование и участвует в международных форматах по вопросам информационной безопасности, включая работу в рамках ООН.
Также в постпредстве заявили, что Москва открыта к сотрудничеству в расследовании компьютерных инцидентов, однако Евросоюз, по утверждению дипмиссии, вместо конструктивного взаимодействия «предпочитает тактику публичного предъявления необоснованных обвинений» в адрес Москвы.
14 июля посла России в Финляндии Павла Кузнецова вызвали в МИД страны. По итогам встречи дипломат заявил, что Хельсинки выдвинул в адрес Москвы бездоказательные обвинения во «вредоносной деятельности в киберпространстве» и «российском гибридном влиянии». Конкретных фактов, подтверждающих эти заявления, представлено не было, отметил Кузнецов.
Накануне посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД страны в связи с обвинениями в кибератаках. В немецком ведомстве заявили, что атаки на Германию, партнеров по ЕС и Украину «неприемлемы», и сообщили о возможном введении дополнительных санкций. До этого о намерении вызвать российского посла заявила Франция, обвинив Москву в «масштабной киберкампании» в Европе. Также спецслужбы Нидерландов сообщали о взломе IP-камер, который они связали с российскими хакерами.
Москва, в свою очередь, ранее неоднократно отвергала обвинения в причастности к кибератакам в других странах и называла их голословными.
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