Москва заявила о необоснованных обвинениях ЕС в сфере кибербезопасности

Накануне посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД страны в связи с обвинениями в кибератаках. В немецком ведомстве заявили, что атаки на Германию, партнеров по ЕС и Украину «неприемлемы», и сообщили о возможном введении дополнительных санкций. До этого о намерении вызвать российского посла заявила Франция, обвинив Москву в «масштабной киберкампании» в Европе. Также спецслужбы Нидерландов сообщали о взломе IP-камер, который они связали с российскими хакерами.