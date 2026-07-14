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КСИР нанес сокрушительный удар по американским базам

Элитные части Вооруженных сил Ирана совершили ракетные и беспилотные налеты на американские военные объекты на территории Кувейта и Бахрейна.

Элитные части Вооруженных сил Ирана совершили ракетные и беспилотные налеты на американские военные объекты на территории Кувейта и Бахрейна. Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально сообщил о поражении складов с вооружением и выводе из строя боевых беспилотников противника.

«В результате были уничтожены несколько ангаров для хранения вооружения, а также комплектующих для кораблей и летательных аппаратов противника на базе Шейх-Иса в Бахрейне», — сообщает пресс-служба элитного иранского формирования. Согласно заявлению ведомства, атака нанесла серьезный ущерб логистическим возможностям американского контингента в регионе.

«В ходе удара по площадке размещения беспилотников MQ-9 противника на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте были уничтожены или повреждены несколько беспилотных летательных аппаратов», — уточняется в заявлении военных. Командование подчеркнуло, что все назначенные цели были успешно поражены высокоточным оружием.

Напомним, что незадолго до этой атаки звуки мощных взрывов прогремели на иранском острове Кешм, расположенном в Персидском заливе в районе Ормузского пролива. Как сообщило информационное агентство Fars, инцидент произошел во вторник вечером. Позже государственная телерадиокомпания Ирана со ссылкой на местную администрацию подтвердила, что остров подвергся обстрелу американскими снарядами, что и спровоцировало ответную операцию КСИР.

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