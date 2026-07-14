КСИР нанес сокрушительный удар по американским базам

Напомним, что незадолго до этой атаки звуки мощных взрывов прогремели на иранском острове Кешм, расположенном в Персидском заливе в районе Ормузского пролива. Как сообщило информационное агентство Fars, инцидент произошел во вторник вечером. Позже государственная телерадиокомпания Ирана со ссылкой на местную администрацию подтвердила, что остров подвергся обстрелу американскими снарядами, что и спровоцировало ответную операцию КСИР.