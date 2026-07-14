В США раскрыли план по снижению зависимости от Ормузского пролива

США ведут переговоры о запуске трубопровода, который будет транспортировать нефть из Ирака в Сирию, чтобы обойти Ормузский пролив и снизить влияние Ирана на мировые поставки энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По сведениям агентства, спецпосланник США по Сирии и Ираку Томас Баррак провел переговоры с должностными лицами обеих стран, а также с Chevron и другими компаниями. Они обсудили возобновление работы давно закрытого трубопровода Киркук-Банияс, ведущего из Ирака на западное побережье Сирии. Рассматриваются несколько вариантов новых маршрутов, однако переговоры сосредоточены на восстановлении именно этого трубопровода Киркук-Банияс. Его работа была остановлена свыше двух десятилетий назад.
Собеседник Bloomberg в Госдепартаменте подтвердил, что власти США поддерживают усилия Ирака и Сирии по улучшению торговых путей путем восстановления трубопровода между двумя странами. и ожидают, что американские компании сыграют роль в его строительстве.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, встретился с иракским премьером Али аз-Заиди в Белом доме. Он анонсировал новые масштабные нефтяные партнерства, о которых будет объявлено на этой или следующей неделе.
Американские чиновники ранее неофициально признавали значительное влияние, которое Иран может оказывать на мировую экономику, закрывая Ормузский пролив. «Мы фактически передали Ирану контроль над проливом — оружие, более мощное, чем любая ядерная бомба», — описал в июне ситуацию один из собеседников CNN.
По словам источников телеканала, с тех пор как Иран принял решение закрыть Ормузский пролив, американские разведывательные агентства постоянно пересматривают, как и при каких обстоятельствах Тегеран может использовать тот же рычаг в будущем. Они отметили, что любое повторение такой ситуации создаст крайне серьезные трудности для США, поскольку нет возможности разблокировать пролив без привлечения и сосредоточения огромных сил.
По сведениям Reuters, Ормузский пролив и степень влияния на него стала для властей Ирана важнее разработки ядерного оружия. Источники агентства отмечали, что Иран отказывается даже начинать переговоры о ядерном вопросе до тех пор, пока США не признают полный контроль Тегерана над Ормузским проливом.
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