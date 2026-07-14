В США раскрыли план по снижению зависимости от Ормузского пролива

По сведениям агентства, спецпосланник США по Сирии и Ираку Томас Баррак провел переговоры с должностными лицами обеих стран, а также с Chevron и другими компаниями. Они обсудили возобновление работы давно закрытого трубопровода Киркук-Банияс, ведущего из Ирака на западное побережье Сирии. Рассматриваются несколько вариантов новых маршрутов, однако переговоры сосредоточены на восстановлении именно этого трубопровода Киркук-Банияс. Его работа была остановлена свыше двух десятилетий назад.