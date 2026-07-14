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Политик Филиппо раскритиковал участие украинских военных в параде в Париже

Флориан Филиппо прокомментировал участие украинских военных в параде во Франции по случаю Дня взятия Бастилии.

Источник: Аргументы и факты

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал участие украинских военных в параде по случаю Дня взятия Бастилии.

«Украинские солдаты на Елисейских полях… Каста на президентской трибуне оглушительно аплодирует: она приветствует будущую войну, которую хочет развязать, и жаждет увидеть, как прольется чужая кровь», — написал Флориан Филиппо в соцсети.

Отметим, во Франции День взятия Бастилии ежегодно отмечают 14 июля. Праздник связывают с днем взятия крепости-тюрьмы Бастилия в 1789 году во время Великой французской революции. Это событие считается символом победы над абсолютной монархией.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон наградил уходящего с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера орденом Почетного Легиона. По данным The Guardian, это сделано в знак признания его вклада в европейскую безопасность и лидирующей роли в создании так называемой «коалиции желающих».

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