Политик Филиппо раскритиковал участие украинских военных в параде в Париже

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон наградил уходящего с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера орденом Почетного Легиона. По данным The Guardian, это сделано в знак признания его вклада в европейскую безопасность и лидирующей роли в создании так называемой «коалиции желающих».