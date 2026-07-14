Сестра Линдси Грэма принесла присягу в сенате США

Дарлин Грэм Нордон, сестра скоропостижно скончавшегося Линдси Грэма*, официально принесла присягу в качестве сенатора США от Южной Каролины, временно заняв его место, церемонию транслировали телеканалы.
В сенат Дарлин сопровождал ее сенатор-земляк Тим Скотт, процедуру принятия присяги провел сенатор Чак Грассли.
О назначении Грэм Нордон врио сенатора США вместо ее умершего брата губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил 13 июля. Она будет занимать этот пост до января 2027 года, когда полномочия Линдси Грэма истекут.
Напомним, сенатор Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года от осложнений сердечно-сосудистого заболевания 11 июля. За несколько дней до этого он вернулся с Украины. Сенатор является соавтором законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.