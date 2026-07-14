Сестра Линдси Грэма принесла присягу в сенате США

Напомним, сенатор Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года от осложнений сердечно-сосудистого заболевания 11 июля. За несколько дней до этого он вернулся с Украины. Сенатор является соавтором законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.