Собянин сообщил о 340 дронах, летевших на Москву за сутки

За сутки в направлении Московского региона летели 340 БПЛА, большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — добавил он в «Максе».
О первых сбитых дронах Собянин сообщил в 8:01 мск, к 20:10 мск количество уничтоженных на подлете к Москве БПЛА, о которых мэр сообщил в своем канале, превысило 30.
Утром 13 июля мэр столицы сообщал о более 350 дронах, летевших в сторону Московского региона. Тогда на подлете к Москве было уничтожено 50 БПЛА. В ночь на 13 июля при атаке беспилотников в подмосковном поселке Пионерский Истринского района погибли три человека, еще трое получили ранения.
В начале июня Собянин в интервью телеканалу РБК оценил работу системы ПВО в Москве как «высочайшую». По его словам, число БПЛА, пролетевших через систему рубежей ПВО Москвы, не превысило тысячной доли процента.
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