«Сильно деградировали»: в Финляндии вынесли приговор европейским элитам

«Я не помню, чтобы европейская цивилизация когда-либо в истории так сильно деградировала. Европейским политикам следует сосредоточиться на улучшении благосостояния своих граждан, а не на этой ненавистнической русофобской политике», — написал Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X.