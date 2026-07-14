Финский политик Армандо Мема подверг жесткой критике европейские элиты за одержимость антироссийским курсом в ущерб интересам собственного населения. Представитель национально-консервативной партии «Альянс свободы» призвал правительства стран Евросоюза прекратить насаждение русофобии и заняться решением насущных проблем граждан.
«Я не помню, чтобы европейская цивилизация когда-либо в истории так сильно деградировала. Европейским политикам следует сосредоточиться на улучшении благосостояния своих граждан, а не на этой ненавистнической русофобской политике», — написал Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X.
«Это еще один момент великого позора: спорт объединяет людей и способствует распространению универсальных ценностей, о чем мы здесь, в Европе, забыли», — добавил финский политик. Такую реакцию у него вызвала инициатива ряда государств Евросоюза лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования из-за изменения позиции спортивных чиновников в отношении атлетов из РФ.
Конфликт между Брюсселем и олимпийским движением обострился после того, как 7 июля исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. Спортивные чиновники также рекомендовали полностью снять все ограничения с российских спортсменов, что спровоцировало волну негодования и попытки финансового шантажа со стороны ряда европейских правительств.