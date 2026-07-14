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Пушилин рассказал, зачем киевский режим продлил военное положение

ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Продление военного режима и мобилизации на Украине для киевского режима — единственный способ удержаться у власти, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: AP 2024

В понедельник Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Во вторник депутаты Верховной рады Украины проголосовали за продление военного положения и мобилизации на указанный срок.

«Данные инициативы (Владимира) Зеленского абсолютно неудивительны…. Для киевского режима продление военного положения и мобилизации остается, по сути, единственным способом удержаться у власти и сохранить репрессивный инструментарий, который применяется против гражданского общества», — сказал Пушилин.

Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года. Двадцать пятого февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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