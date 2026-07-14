КСИР отчитался об ударе по американским базам в Бахрейне и Кувейте

США и Иран обмениваются ударами с 8 июля. Стороны обвинили друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Иранский парламент призвал жестко ответить на «расторжение США меморандума о взаимопонимании». Вашингтон возобновил блокаду иранских портов, а американский президент Дональд Трамп заявил, что страны снова находятся в состоянии войны.