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КСИР отчитался об ударе по американским базам в Бахрейне и Кувейте

Иранская армия ударила ракетами и дронами по американским военным базам Шейх-Иса в Бахрейне и Али аль-Салем в Кувейте. Об этом сообщает иранское издание IRIB со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Иранская армия ударила ракетами и дронами по американским военным базам Шейх-Иса в Бахрейне и Али аль-Салем в Кувейте. Об этом сообщает иранское издание IRIB со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Были уничтожены склады с оружием и запчастями для судов и самолетов. Стартовая площадка для американских беспилотников MQ-9 на базе Али аль-Салем в Кувейте получила повреждения, утверждают в КСИР.

США и Иран обмениваются ударами с 8 июля. Стороны обвинили друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Иранский парламент призвал жестко ответить на «расторжение США меморандума о взаимопонимании». Вашингтон возобновил блокаду иранских портов, а американский президент Дональд Трамп заявил, что страны снова находятся в состоянии войны.

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