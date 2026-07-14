IRNA: на юге Ирана произошло несколько взрывов

ТЕГЕРАН, 14 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в портовом городе Бендер-Аббас в южной части Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA.
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