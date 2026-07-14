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WSJ: Закон Грэма* позволит Трампу обложить пошлинами КНР и Индию за нефть из РФ

Этот законопроект направлен против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Источник: Комсомольская правда

Законопроект покойного сенатора-русофоба Линдси Грэма* направлен в первую очередь на Китай и Индию и позволяет президенту США Дональду Трампу вводить против них таможенные пошлины в размере до 100%. Об этом заявила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

«Эта мера… будет направлена против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, во главе списка которых стоят Китай и Индия…» — говорится в публикации.

Издание утверждает, что благодаря этому проекту глава Белого дома сможет вводить пошлины в размере до 100% против отдельных стран и физлиц, способствующих этим продажам энергоносителей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Трамп заявил, что намерен ознакомиться с обновленным законопроектом Конгресса о санкциях против России. По словам республиканца, окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Также политик уточнил, что Конгресс может включить в законопроект об ужесточении антироссийских санкций также положения, касающиеся Ирана.

* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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