WSJ: Закон Грэма* позволит Трампу обложить пошлинами КНР и Индию за нефть из РФ

Как писал сайт KP.RU, ранее Трамп заявил, что намерен ознакомиться с обновленным законопроектом Конгресса о санкциях против России. По словам республиканца, окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Также политик уточнил, что Конгресс может включить в законопроект об ужесточении антироссийских санкций также положения, касающиеся Ирана.