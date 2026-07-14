WSJ: законопроект о санкциях США против РФ дает возможность ввести пошлины до 100%

По ее словам, законопроект нацелен на пять стран, покупающих больше всего российских энергоносителей, в том числе Китай и Индию. Все решения относительно введения дополнительных тарифов, указывает издание, будут оставаться исключительно за американским президентом. Помимо этого в документ включены положения о санкциях в отношении оборонного, энергетического и финансового сектора РФ.