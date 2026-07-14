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WSJ: законопроект о санкциях США против РФ дает возможность ввести пошлины до 100%

Газета утверждает, что документ нацелен на пять стран, покупающих больше всего российских энергоносителей, в том числе Китай и Индию.

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Дорабатываемый в Конгрессе США законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России предусматривает возможность введения американскими властями пошлин в размере до 100% для стран, закупающих российскую нефть. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее словам, законопроект нацелен на пять стран, покупающих больше всего российских энергоносителей, в том числе Китай и Индию. Все решения относительно введения дополнительных тарифов, указывает издание, будут оставаться исключительно за американским президентом. Помимо этого в документ включены положения о санкциях в отношении оборонного, энергетического и финансового сектора РФ.

Как отмечает WSJ, Конгресс в случае одобрения этого законопроекта «впервые разрешит явное использование пошлин в качестве геополитического оружия».

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал высокими шансы на принятие упомянутого документа, при этом президент США утверждает, что с ним не обсуждалась часть ключевых положений данного документа, и он должен их рассмотреть.

Законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России.

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