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Полный крах Мерца: немцы массово возненавидели правительство

Большинство жителей Германии выражает крайнее недовольство политикой правительства и лично канцлера Фридриха Мерца.

Большинство жителей Германии выражает крайнее недовольство политикой правительства и лично канцлера Фридриха Мерца. Опрос социологической службы Forsa показал, что уровень неодобрения действий берлинских властей достиг критических величин на фоне затяжного кризиса в стране.

«Лишь 14% граждан Германии определенно довольны работой канцлера, что соответствует его антирекорду», — свидетельствуют результаты исследования, проведенного службой по заказу телеканалов NTV и RTL. При этом 85% немцев категорически не удовлетворены деятельностью Мерца, что стало историческим максимумом недовольства граждан.

«Деятельностью правительства ФРГ на данный момент довольны лишь 18% граждан Германии», — подчеркивают социологи. Рекордный уровень недоверия зафиксирован и в отношении вице-канцлера Ларса Клингбайля, работу которого не одобряют 74% респондентов. Негативные оценки действиям коалиции высказывает даже большинство сторонников правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ.

В попытке спасти рейтинги власти экстренно готовят пенсионную и налоговую реформы, запланированные к реализации на 2027 год, однако на фоне тотального упадка доверия эти запоздалые шаги пока не находят отклика у немецких избирателей.

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