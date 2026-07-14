Посол РФ: Молдавия совершает ошибку, разрывая связи с СНГ

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности совершают стратегическую ошибку, разрывая сотрудничество с СНГ, несмотря на то что ЕС ей не выдвигал таких требований. Об этом заявил в интервью телеканалу «Первый в Молдове» посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.
«На мой взгляд, Молдова совершает стратегическую ошибку, потому что ЕС от нее не требовал выходить из СНГ. Выйдя из СНГ, Молдова потеряет ряд объективных преимуществ, но никто до сих пор не дал гарантий, что Молдова вступит в ЕС», — сказал Озеров, подчеркнув, что «ЕС переживает сейчас тяжелейший экономический кризис».
Российский дипломат выразил сожаление, что ряд решений, принятых в Кишиневе, могут приобрести необратимый характер.
«Надо смотреть правде в глаза: ряд решений могут стать необратимыми. Если говорить о выходе из СНГ, то он санкционируется не Россией, а всеми участниками этого объединения. Поэтому, если они в ответ на просьбу нынешних властей Молдовы и законодательно оформленную в парламенте ответят да, то да, эти процессы могут стать необратимыми», — уточнил Озеров. Он напомнил о действиях Армении, которая пока не спешит выходить из СНГ до тех пор, пока не получит гарантий того, что ее примут в другое объединение.
Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз и отказалась участвовать в саммитах СНГ. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации свыше 120 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. При этом глава МИД Михай Попшой заявил, что Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках СНГ.