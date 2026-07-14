Посол РФ: Молдавия совершает ошибку, разрывая связи с СНГ

«Надо смотреть правде в глаза: ряд решений могут стать необратимыми. Если говорить о выходе из СНГ, то он санкционируется не Россией, а всеми участниками этого объединения. Поэтому, если они в ответ на просьбу нынешних властей Молдовы и законодательно оформленную в парламенте ответят да, то да, эти процессы могут стать необратимыми», — уточнил Озеров. Он напомнил о действиях Армении, которая пока не спешит выходить из СНГ до тех пор, пока не получит гарантий того, что ее примут в другое объединение.