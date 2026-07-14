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Баканов подтвердил продление работы МКС до 2030 года

«Роскосмос» и NASA договорились продлить срок эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Роскосмос» и NASA договорились продлить срок эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Договорились о трех основных вещах. Первое — продление совместной работы МКС до 2030 года», — сказал господин Баканов на пресс-конференции по итогам стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» c МКС (цитата по ТАСС). На борт станции прибыли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

На встрече присутствовали глава NASA Джаред Айзекман и первый зампред правительства Денис Мантуров. Последний отметил, что стороны обсудили потенциал для кооперации в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи, а также решение вопросов спутниковой связи и навигации в будущих лунных миссиях.

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