Баканов подтвердил продление работы МКС до 2030 года

«Договорились о трех основных вещах. Первое — продление совместной работы МКС до 2030 года», — сказал господин Баканов на пресс-конференции по итогам стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» c МКС (цитата по ТАСС). На борт станции прибыли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.
На встрече присутствовали глава NASA Джаред Айзекман и первый зампред правительства Денис Мантуров. Последний отметил, что стороны обсудили потенциал для кооперации в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи, а также решение вопросов спутниковой связи и навигации в будущих лунных миссиях.