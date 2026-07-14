Ланге призвал европейские государства оказывать воздействие на Калининград и акваторию Балтийского моря, а Украину — на Крым.
В конце июня президент России Владимир Путин отметил, что в последнее время европейские политики открыто заявляют о подготовке к войне с Москвой. По его словам, для оправдания милитаризации используются ложные утверждения. Глава государства подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно реагировать на любые внешние и внутренние угрозы. Путин также поручил проанализировать степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия для принятия ответных решений в будущем.
В Москве неоднократно предупреждали, что возможная блокада Калининградской области приведет к беспрецедентной эскалации, а любые угрозы региону будут нейтрализованы. В Совете Федерации заявляли, что Россия не допустит посягательств на Калининград или Балтийское море, и любая провокация получит незамедлительный ответ.