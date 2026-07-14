Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран нанес ракетные удары по базам США в Бахрейне и Кувейте

КСИР нанес удары по базам США в Бахрейне и Кувейте, уничтожив дроны MQ-9 и склады с оружием. Атака стала ответом на американские удары по югу Ирана, заявили в Тегеране.

Источник: Аргументы и факты

Иран с помощью ракет и беспилотников атаковал американские военные базы в Бахрейне и Кувейте. По данным иранской стороны, уничтожены несколько БПЛА MQ-9, а также склады с оружием и запчастями.

Заявление Корпуса стражей исламской революции цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«В ходе операции уничтожено несколько складов оружия и запчастей для вражеских кораблей и самолетов на базе Шейх Иса в Бахрейне. Также атакована площадка с БПЛА MQ-9 на базе Али ас-Салем в Кувейте. Несколько дронов уничтожены и повреждены», — говорится в сообщении.

В КСИР подчеркнули, что удары стали ответом на атаки США по объектам иранских вооруженных сил на юге страны.

«Пока не закончатся американские злодейства на Ближнем Востоке, ни одной капли нефти не будет вывезено из региона», — резюмировали в КСИР.

Ранее стало известно, что США начали наносить новые удары по Ирану.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше