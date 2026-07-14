Иран нанес ракетные удары по базам США в Бахрейне и Кувейте

«В ходе операции уничтожено несколько складов оружия и запчастей для вражеских кораблей и самолетов на базе Шейх Иса в Бахрейне. Также атакована площадка с БПЛА MQ-9 на базе Али ас-Салем в Кувейте. Несколько дронов уничтожены и повреждены», — говорится в сообщении.