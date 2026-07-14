Иран нанес ракетные удары по базам США в Бахрейне и Кувейте

Заявление Корпуса стражей исламской революции цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB.
«В ходе операции уничтожено несколько складов оружия и запчастей для вражеских кораблей и самолетов на базе Шейх Иса в Бахрейне. Также атакована площадка с БПЛА MQ-9 на базе Али ас-Салем в Кувейте. Несколько дронов уничтожены и повреждены», — говорится в сообщении.
«Пока не закончатся американские злодейства на Ближнем Востоке, ни одной капли нефти не будет вывезено из региона», — резюмировали в КСИР.
Ранее стало известно, что США начали наносить новые удары по Ирану.
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