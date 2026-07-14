Стояногло заявил, что в Молдавии не смогли оправдать его отстранения

Стояногло был назначен генеральным прокурором Молдавии по итогам конкурса с участием экспертов ЕС, который провело правительство во главе с Майей Санду в 2019 году. Однако уже в 2021 году он был отстранен от должности и арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением несмотря на иммунитет. Стояногло заявил, что его арест — месть Санду, которая требовала от него завести уголовные дела на лидеров оппозиции. Вина Стояногло не была доказана в суде, он также обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), и тот признал, что отстранение проходило с нарушениями — чиновник был лишен права на защиту.