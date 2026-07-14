Стояногло заявил, что в Молдавии не смогли оправдать его отстранения

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Отстраненный от должности генпрокурора Молдавии Александр Стояногло заявил, что выдвинутые против него обвинения разваливаются в суде.
«Еще одно уголовное дело, из-за которого меня задержали, арестовали и незаконно отстранили от должности, окончательно развалилось в Апелляционной палате. Сегодня суд оставил в силе мой оправдательный приговор по делу о “выходном пособии” и подтвердил то, о чем я говорил с первого дня: я невиновен», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что его обвинили в превышении служебных полномочий при выплате пособия бывшему руководителю прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, однако суд подтвердил, что речь шла о технической ошибке, а вся сумма была полностью возвращена государству. «Дело-абсурд: без ущерба, без личной выгоды и без преступного умысла», — прокомментировал ситуацию экс-прокурор.
Стояногло был назначен генеральным прокурором Молдавии по итогам конкурса с участием экспертов ЕС, который провело правительство во главе с Майей Санду в 2019 году. Однако уже в 2021 году он был отстранен от должности и арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением несмотря на иммунитет. Стояногло заявил, что его арест — месть Санду, которая требовала от него завести уголовные дела на лидеров оппозиции. Вина Стояногло не была доказана в суде, он также обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), и тот признал, что отстранение проходило с нарушениями — чиновник был лишен права на защиту.