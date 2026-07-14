Выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности прошло в Смоленске

СМОЛЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провел выездное заседание в Смоленске, где обсуждались направления совершенствования гражданской обороны с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Областной центр стал площадкой для проведения выездного заседания Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности. В ходе заседания обсудили дальнейшее совершенствование системы гражданской обороны, законодательное обеспечение этой работы и внедрение лучших практик, сформированных регионами с учетом современных условий», — написал Анохин.
Он отметил, что в мероприятии приняли участие, в частности, заместитель председателя Совета Федерации, Герой России, сенатор от Смоленской области Юрий Воробьев, председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин, глава МЧС России Александр Куренков.
В Смоленской области, по словам Анохина, ведется системная работа по совершенствованию системы гражданской обороны с учетом опыта, полученного в ходе СВО. Так, создано министерство региональной безопасности, действует пожарно-спасательный центр, в состав которого входят профессиональная аварийно-спасательная служба, противопожарная служба и учебно-методический центр. Идет последовательное укрепление их материально-технической базы.
«На мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в условиях проведения специальной военной операции из областного бюджета направлены значительные средства. Они идут на развитие систем оповещения, модернизацию защитных сооружений, закупку средств индивидуальной защиты, обновление техники пожарно-спасательных подразделений, а также защиту стратегически важных объектов региона», — подчеркнул губернатор.
На заседании было отмечено, что для повышения эффективности системы гражданской обороны и защиты населения необходима консолидация усилий федеральных органов власти, регионов и всех профильных служб, добавил Анохин.