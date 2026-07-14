Посол РФ призвал власти Молдавии к гуманному отношению к Гуцул

Гуцул была задержана 25 марта 2025 года. В августе того же года районный суд Кишинева признал ее виновной по делу о нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорил к семи годам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа с конфискацией в пользу государства 40,9 млн леев (около €2 млн). 28 мая 2026 года Апелляционный суд Кишинева оставил приговор в силе. Гуцул категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим. Она заявила, что за судебным процессом стоят президент Майя Санду и ее партия, которые добиваются ее отстранения за то, что она наладила сотрудничество молдавского региона с Россией и выступает за восстановление отношений между Кишиневом и Москвой.