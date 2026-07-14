Посол РФ призвал власти Молдавии к гуманному отношению к Гуцул

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров призвал власти Молдавии к гуманному отношению к осужденной на семь лет тюрьмы главе Гагаузии Евгении Гуцул, матери двоих несовершеннолетних детей, которые ее ждут дома.
«Я обращаюсь к властям Молдовы в надежде, что будет проявлено гуманное отношение к Евгении Гуцул. Лучше бы, если бы ее отпустили к своим детям. Есть разные формы — домашний арест. Зачем разлучать мать с маленькими детьми? Власти способны взглянуть не только с юридической, но и с гуманитарной стороны — и мы это видели по амнистии людей, обвиненных в гораздо более тяжелых преступлениях», — сказал российский дипломат в интервью телеканалу «Первый в Молдове». Он подчеркнул, что считает приговор в отношении Гуцул «очень суровым».
«Все это вызывает вопросы прежде всего гуманитарного характера. И в России проявляют большой интерес к судьбе Евгении Гуцул. Как нам представляется, такие решения, которые принимаются в отношении граждан собственной страны, тем более, занимающих такие важные должности, должны каким-то образом состыковываться с общегуманитарными нормами и конвенциями ООН об обращении с заключенными. Тюрьма № 13 — далеко не сахар для хрупкой женщины», — пояснил посол.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года. В августе того же года районный суд Кишинева признал ее виновной по делу о нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорил к семи годам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа с конфискацией в пользу государства 40,9 млн леев (около €2 млн). 28 мая 2026 года Апелляционный суд Кишинева оставил приговор в силе. Гуцул категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим. Она заявила, что за судебным процессом стоят президент Майя Санду и ее партия, которые добиваются ее отстранения за то, что она наладила сотрудничество молдавского региона с Россией и выступает за восстановление отношений между Кишиневом и Москвой.