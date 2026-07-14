США экстренно смягчили «адские пошлины» Грэма*

«Это в честь Линдси*. Это было его делом. Он хотел этого больше всего на свете», — заявил президент США Дональд Трамп, подтвердив свои намерения поддержать документ. В новой редакции Трамп получает право лично отменять ограничения исходя из национальных интересов страны. При этом под прямые санкции всё равно подпадают российский теневой флот танкеров, Центральный банк РФ, а также крупнейшие государственные проекты по добыче сжиженного природного газа, такие как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ».