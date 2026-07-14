Группа из 26 американских сенаторов представила обновленную и значительно смягченную версию законопроекта о санкциях против России. Как сообщает информационное агентство Reuters, в новом документе, разработанном при участии покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), законодатели отказались от первоначального плана ввести драконовские 500-процентные пошлины против Китая и Индии за закупку российских энергоресурсов.
«Это единственный законопроект, который в настоящее время пользуется всеобщей поддержкой, и, вероятно, единственный, который будет продвигаться вперед и оказывать давление на Россию», — приводит агентство слова одного из помощников сенаторов, пожелавшего остаться неназванным. Он пояснил, что решение снизить максимальные тарифные ставки до 100% для пяти крупнейших покупателей нефти и газа из РФ стало результатом многомесячных компромиссных переговоров с Дональдом Трампом.
«Это в честь Линдси*. Это было его делом. Он хотел этого больше всего на свете», — заявил президент США Дональд Трамп, подтвердив свои намерения поддержать документ. В новой редакции Трамп получает право лично отменять ограничения исходя из национальных интересов страны. При этом под прямые санкции всё равно подпадают российский теневой флот танкеров, Центральный банк РФ, а также крупнейшие государственные проекты по добыче сжиженного природного газа, такие как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ».
Хотя Трамп выразил надежду на возможное расширение санкционного списка за счет Ирана, соавтор проекта демократ Ричард Блюменталь призвал коллег не затягивать процесс и двигаться вперед с уже согласованным текстом. Инициаторы законопроекта выражают полную уверенность в его успешном прохождении через Конгресс в самое ближайшее время.