Экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге призвал усилить давление на Калининград и Крым

17 июня постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал интервью командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна изданию Telegraph по поводу ударов НАТО по Калининграду в случае войны с РФ. Он отреагировал на пост политолога Гленна Дисена в соцсети X, к которому был прикреплен скриншот интервью Нойманна. Эксперт высказался, что Германия угрожает войной России, и что именно так «начинается третья мировая война».