Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге призвал усилить давление на Калининград и Крым

Бывший глава аппарата Министерства обороны ФРГ Нико Ланге призвал усиливать давление на Крым и Калининградскую область.

Бывший глава аппарата Министерства обороны ФРГ Нико Ланге призвал усиливать давление на Крым и Калининградскую область.

Он написал в социальной сети X во вторник, 14 июля, что Крым и Калининград должны быть не стратегическими форпостами РФ, а «дорогостоящими стратегическими уязвимостями».

Ланге призвал Европу оказывать воздействие на Калининград и Балтийское море, а Украину — на Крымский полуостров.

17 июня постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал интервью командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна изданию Telegraph по поводу ударов НАТО по Калининграду в случае войны с РФ. Он отреагировал на пост политолога Гленна Дисена в соцсети X, к которому был прикреплен скриншот интервью Нойманна. Эксперт высказался, что Германия угрожает войной России, и что именно так «начинается третья мировая война».

15 июня Хольгер Нойманн заявил, что НАТО будет атаковать Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черное море, если появится угроза со стороны РФ. Он подчеркнул, что у объединения нет зон, которые обладают разным уровнем безопасности. По его словам, «НАТО — это НАТО», и сомневаться в подобном не следует.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше