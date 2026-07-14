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Стало известно о «смягченном» законопроекте о санкциях против России

Reuters: В США опубликовали смягченный законопроект о санкциях против РФ.

Источник: Комсомольская правда

26 сенаторов США опубликовали смягченный законопроект об антироссийских санкциях. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Обновленная версия предусматривает снижение максимальных пошлин для покупателей российских нефти и газа, в сравнении с первой, “сильной” версией, с 500% до 100%», — говорится в публикации.

По данным издания, исключения из пошлин смогут получить страны, которые закупают менее 15% природного газа из РФ и предпринимают существенные шаги для дальнейшего сокращения импорта. Так, могут быть освобождены от действия закона Япония, Франция, Венгрия и Бельгия.

В статье отметили, что этот законопроект также позволяет президенту США Дональду Трампу отменять санкции, если тот сочтет это соответствующим национальным интересам страны. При этом документ был согласован с главой Белого дома и покойным сенатором-русофобом Линдси Грэмом*.

Кроме того, в материале уточнили, что пятью крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а крупнейшими импортерами природного газа из РФ — Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия.

Как писал сайт KP.RU, по данным газета Wall Street Journal, законопроект покойного сенатора-русофоба направлен в первую очередь на Китай и Индию. Этот документ позволит Трампу водить пошлины в размере до 100% против отдельных стран и физлиц, способствующих этим продажам энергоносителей.

В то же время, если Трамп решит пустить закон в ход, пока идет война с Ираном, это может стать полным и окончательным безумием. КНР уже «бодались» со Штатами насчет пошлин, и Пекин дал такую ответ, из-за чего Вашингтону пришлось отступить.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия успешно справляется с действующими санкциями Запада и готова выдержать любые новые ограничения, которые могут быть введены.

* — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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