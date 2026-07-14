Стало известно о «смягченном» законопроекте о санкциях против России

В то же время, если Трамп решит пустить закон в ход, пока идет война с Ираном, это может стать полным и окончательным безумием. КНР уже «бодались» со Штатами насчет пошлин, и Пекин дал такую ответ, из-за чего Вашингтону пришлось отступить.