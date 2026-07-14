Госдепартамент: давление США на Кубу сейчас сильнее, чем когда-либо

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Давление, которое оказывает вашингтонская администрация на Кубу, сейчас сильнее, чем когда-либо. Об этом заявил руководитель бюро по делам Западного полушария Госдепартамента Майкл Козак.
«Давление сейчас сильнее, чем когда-либо», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, имея в виду действия американской стороны в отношении Гаваны. По словам Козака, США добиваются от властей Кубы «осуществления коренных преобразований», которые, по версии Вашингтона, «нужны, чтобы эта страна когда-нибудь снова стала жизнеспособной».
«Я думаю, мы добились некоторых успехов на переговорах со странами по всему миру», — добавил Козак, имея в виду консультации относительно Кубы. По словам Козака, представители США на этих переговорах, в частности, призывают другие страны «не предоставлять даже небольшой помощи» республике. Как добавил сотрудник Госдепартамента, «администрация приняла меры, чтобы никто не смог вмешаться» и помочь Гаване.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. Американский лидер в интервью порталу Axios в июне допустил возможность проведения на Кубе операции по смене руководства.
27 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой». Газета Politico сообщила 18 мая, что американское правительство все больше склоняется к применению военной силы в отношении Кубы.