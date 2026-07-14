Госдепартамент: давление США на Кубу сейчас сильнее, чем когда-либо

«Давление сейчас сильнее, чем когда-либо», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, имея в виду действия американской стороны в отношении Гаваны. По словам Козака, США добиваются от властей Кубы «осуществления коренных преобразований», которые, по версии Вашингтона, «нужны, чтобы эта страна когда-нибудь снова стала жизнеспособной».