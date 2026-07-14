Министр культуры Латвии призвал полностью убрать русский язык из СМИ

«(Русскоязычное) содержание (в СМИ) по-прежнему существует, и у нас нет оснований для существования содержания на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней военной ситуации. Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем, вот и все», — отметил Наурис Пунтулис в ходе заседания комитета парламента Латвии по правам человека и общественной деятельности.