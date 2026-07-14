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Министр культуры Латвии призвал полностью убрать русский язык из СМИ

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил о необходимости полного исчезновения русскоязычного контента из латвийских средств массовой информации.

Источник: Reuters

Как сообщает официальный портал статистики Латвии, по состоянию на 2024 год русские составляли 23,4 процента населения республики. В настоящее время, согласно данным юридического бюро парламента Латвии, доля материалов на русском языке в латвийских СМИ достигает около 2,5 процента.

«(Русскоязычное) содержание (в СМИ) по-прежнему существует, и у нас нет оснований для существования содержания на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней военной ситуации. Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем, вот и все», — отметил Наурис Пунтулис в ходе заседания комитета парламента Латвии по правам человека и общественной деятельности.

После распада СССР единственным государственным языком в Латвии является латышский. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая 24 июня на XIV Петербургском международном юридическом форуме, указал, что латвийские власти проводят насильственную дерусификацию в языковой и образовательной сферах.

В июне латвийская общественная медиарганизация (LSM) информировала, что министр культуры Латвии Наурис Пунтулис издал распоряжение о запрете использования русского языка в публичном пространстве учреждениями, подведомственными министерству культуры. Согласно документу, указанные требования должны быть выполнены до 30 июля.

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